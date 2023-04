(Di domenica 23 aprile 2023) “Tutta Italia ha bisogni dinuovi, più moderni, più sicuri, ma penso che ci sianoche a Firenze, come a Milano, a Roma, come ovunque, che possano investire denari. Idelservono per le scuole, per le ferrovie, per sistemare le case popolari, non per gli”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoin merito alla bocciatura da parte della commissione europea dello stanziamento didelper glidi Firenze e Venezia. SportFace.

I progetti usavano fondi destinati ad altri obiettivi per gli stadi die basket e per ... Nel faccia a faccia di venerdì tra Fitto e il responsabile delle Infrastrutture Matteosi è ...' 'All'andata andrò allo stadio e starò fra amici' ', mentre ' 'il ritorno lo guardo in altra sede', ha fatto sapere, già convinto che ' 'ci va l'Inter in finale' . E in quel caso il ...Se fosse una partita dinon saremmo neppure a quindici minuti. FdI ha già il fiatone,corre sul tapis roulant e urla: '8 km, per uno che non fa ma niente come me'. Ve lo spergiuriamo, ...

Calcio, Salvini: "Fondi Pnrr non per gli stadi. Investano i privati" SPORTFACE.IT

Intercettato dalla stampa al termine della sua visita al Salone del Mobile di Milano, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha rilasciato anche una battuta ...”Sono rassegnato: c’è già l’Inter a Istanbul”. Ricorre alla scaramanzia il vicepremier Matteo Salvini, tifoso rossonero, per commentare al termine della visita al Salone del Mobile il derby tra i due ...