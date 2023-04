Calcio | Raspadori | ' Che emozione il gol dopo l' infortunio'

TORINO - Grazie a un gol diin pieno recupero, il Napoli batte la Juve a Torino e vola a +17 sulla Lazio quando mancano sette partite alla fine del campionato. Queste le parole di Spalletti al termine della ...E' stato un gol importante, ma abbiamo ancora delle partite da vincere": così ai microfoni di Dazn Giacomocommenta la vittoria del Napoli contro la Juventus grazie ad un suo gol. "Sono ...Oggi invece lo 0 - 1 dell'Allianz Stadium, firmato da, avvicina in modo decisivo il Napoli allo scudetto, al termine di un weekend perfetto per lasciarsi alle spalle l'amarezza dell'...

Raspadori manda in estasi il Napoli, 5 punti allo scudetto! La Juve fallisce il sorpasso sulla Lazio

Gol di Raspadori Stasera ma in tutte le gare, è stata una costante, chi è entrato ha dato il suo contributo incredibile, con i cinque cambi si può cambiare la gara come dice il mister e anche stasera ...“Sono felicissmo, è un’emozione che non si può spiegare“. Giacomo Raspadori metterà in cornice questa serata a Torino e il gol fantastico contro la Juventus al 93esimo. “Sono ancora scosso, abbiamo ce ...