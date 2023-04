Calcio | Pioli | con la Roma sarà uno scontro diretto

... come ha confermato anchenel dopopartita: 'Ha avuto qualcosa al polpaccio, volevo farlo ... Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 23 ...A San Siro il Milan diriesce a conquistare punti importantissimi per la corsa Champions grazie alla doppietta di Leao, il Lecce non entra mai realmente in partita se non con un palo a inizio ...Il 2 - 0 al Lecce serve a Stefanoper ironizzare sulla condizione del suo Milan: "Due mesi eravamo da buttare via, ora siamo da pallone d'oro...". L'allenatore rossonero, alla centesima vittoria in panchina con il club, guarda ...

Il calcio utile di Krunic, l'uomo ombra che mette in luce il Milan (e Pioli) La Gazzetta dello Sport

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo la vittoria contro il Lecce: "È vero che il periodo è molto faticoso, ma se vogliamo essere una squadra di alto ...Lo svedese è rientrato negli spogliatoi zoppicando. Pioli: “Volevo farlo giocare ma mi hanno detto che non era disponibile” ...