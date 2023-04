Calcio | MLS Insigne non basta | Toronto ko a Philadelphia

(Di domenica 23 aprile 2023) L'ex capitano del Napoli a segno NEW YORK (STATI UNITI) - Continua il momento difficile per, che non vince nella Mls da oltre un mese: arriva la sconfitta per i canadesi, battuti 4 - 2 a ...

L'ex capitano del Napoli a segno NEW YORK (STATI UNITI) - Continua il momento difficile per Toronto, che non vince nellada oltre un mese: arriva la sconfitta per i canadesi, battuti 4 - 2 a Philadelphia. Prima ora da incubo per gli ospiti, con Bernardeschi e Insigne coppia d'attacco, sotto per 4 - 0. Ci pensano ...Aveva fatto il suo esordio a gara in corso contro Atlanta una settimana fa, ma contro Philadelphia è andato in campo per la prima volta da titolare in questa nuova stagione die non ha deluso. Lorenzo Insigne si prende la scena in America con un super gol nella sfida della notte italiana: il suo Toronto , però, non riesce a portare a casa la vittoria, battuto per 4 - 2. ...in tv oggi 23 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.30 Charlotte -... New York City - Dallas, Orlando City - DC United, Philadelphia Union - Toronto () - APPLE TV ...

