Calcio | Miura sempre più nella storia | in campo a 56 anni nella B portoghese

(Di domenica 23 aprile 2023) Kazuyoshidi piùdelmondiale. L’attaccante giapponese, in forza all’Oliveirenseseconda divisione, è entrato al 90? del match vinto per 4-1 suldell’Academico, diventando così – a 56, un mese e 24 giorni – “il calciatore più anziano ad avere disputato una partita nel”, si legge sul sito della lega lusitana. SportFace.

Continua Joaquin Roderick Biffa Francesco Perrotta Marek Matejovsky Tomas Hübschman Josef Jindrisek Rafael Bracalli Gianluca Pegolo Kazuyoshi1 marzo - 08:45... il Brera sbarca al Nasdaq per fare shopping neleuropeo Il maxi acquisto di nichel è un "pacco": truffa da mezzo miliardo per il gigante del trading Trafigura Kazu, primo giapponese in ...Il 26 febbraio Kazufa 56 anni. Ha la stessa età di Gigi D'Alessio, Valeria Marini, Roberto Baggio, Julia Roberts e Lara Croft, l'eroina da videogame di 'Tomb Raider', forse il personaggio a ...

Eterno Miura: fa il suo esordio nel calcio portoghese a cinquantasei ... Goal Italia

Una leggenda del calcio moderno ha deciso che a breve appenderà i suoi scarpini al chiodo. Tutti i tifosi sono già in lacrime: ecco chi è.C'è un nuovo portiere da record in Bulgaria. Giocando il derby di campionato contro il CSKA, a 47 anni e 2 giorni Georgi Petkov dello Slavia.