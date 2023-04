Calcio in lutto | muore l' ex patron del Cagliari Orrù | portò i sardi dalla C alla A

nel mondo del. È morto, a 86 anni, Tonino Orrù, ex presidente del Cagliari (dal 1987 al 1992) tra gli artefici della rinascita dell club sardo. Con Ranieri in panchina seppe realizzare il ..."Una cavalcata entusiasmante, un Presidente rimasto per sempre nei cuori dei tifosi. Sardo, cagliaritano: uno di noi. Ci ha lasciati Tonino Orrù, tra gli artefici della rinascita del Cagliari: con ...Per anni si è impegnato nella manutenzione del campo dadella società sportiva, oltre a sollecitare gli sponsor a finanziare le attività sportive. L'impegno al santuario A lui era andata anche ...

Lutto nel calcio italiano: lacrime per un campionissimo Calcio mercato web

Lutto nel mondo del calcio: all'età di 86 anni è scomparso Tonino Orrù, storico presidente del Cagliari dal 1987 al 1992. L'ex patron rossoblù aveva accusato dei postumi a causa di una grave malattia ...Lutto nel mondo del calcio. È morto, a 86 anni, Tonino Orrù, ex presidente del Cagliari (dal 1987 al 1992) tra gli artefici della rinascita dell club sardo. Con Ranieri in panchina seppe realizzare il ...