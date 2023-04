Calcio femminile | Roma-Juventus | insulti e sputi dagli spalti | procura FIGC apre un’inchiesta

DA SCUDETTO Non lo sono invece i discorsi - scudetto della squadrache battendo la Juventus 3 - 2 in rimonta, ha praticamente prenotato lo scudetto. Le ragazze di Spugna con i tre ...In settimana c'era stata quella, piuttosto vivace, dei supporter del Corinthians (che fra la sua 'torcida' ha anche una vasta rappresentanza) per l'arrivo sulla panchina del 'Timao' di Cuca,......00 West Ham - Gent 4 - 1 21:00 Nizza - Basel 1 - 2- AMICHEVOLI 04:00 Stati Uniti - Messico 1 - 1 VOLLEY - SERIE A119:30 Bergamo - Scandicci 0 - 3- SERIE A 20:45 Verona - ...

Women's Football Day - Giornata Nazionale Calcio Femminile 2023 FIGC

TimVision Serie A Femminile 2022/23 Diretta 5a Giornata 2a Fase, Palinsesto Telecronisti, È arrivato il momento della verità, il giorno che Roma e Juventus aspettavano da quando è stato pubblicato il ...Alla fine della sfida scudetto al Tre Fontane il tecnico della Signora Montemurro e alcune sue giocatrici sarebbero stati attaccati da un gruppo di tifosi giallorossi. La denuncia della Rosucci. L'int ...