Nonostante siano passati 7 anni e Zago in più circostanze si sia definito pentito per l'episodio, c'è chi evidentemente non ha dimenticato: tra questi i tifosi della sua nuova squadra, il, ...Ilha annunciato come nuovo allenatore Antonio Carlos Zago , ex difensore della Roma con cui vinse lo scudetto nel 2001. Ma l'annuncio del club ha scatenato una serie di proteste da parte dei ...Così gruppi organizzati della 'torcida' delhanno postato sui social frasi e immagini con scritte "Razzismo No", "Dica No al razzismo" o "La nostra storia l'hanno fatta anche i neri", ...

Calcio: Coritiba. Zago nuovo tecnico ma i tifosi non lo vogliono ... Lo Speciale

All'ex difensore della Roma viene contestato un episodio di razzismo nel 2006 RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Antonio Carlos Zago è il ...L'ex difensore della Roma (con cui vinse lo scudetto nel 2001) Antonio Carlos Zago è il nuovo allenatore del Coritiba, ma questo annuncio del club, fatto ieri, ha scatenato una serie di proteste da pa ...