Calcio | Amatrice sorride | storica promozione in Eccellenza a sette anni dal tragico sisma

(Di domenica 23 aprile 2023) L’è in! Oggi pomeriggio, presso lo stadio Paride Tilesi (che subito dopo il terremoto del 2016 era diventato la mensa per gli sfollati di), ha affrontato il Valle del Peschiera, conquistando in anticipo il titolo. Per la squadra allenata dal mister abbruzzese Vincenzino Angelone, una vera e propria cavalcata che in questa stagione ha visto trionfare la gloriosa società amatriciana, fondata nel 1966. Una squadra che non ha mai mancato l’iscrizione nei campionati, nemmeno dopo la terribile catastrofe che ha colpitonel 2016. Anche in quel frangente, la società, guidata dal presidente Tito Capriccioli, si era comunque iscritta in Terza Categoria e, da quel doloroso momento, ha iniziato la scalata, che dalla terza categoria a oggi si è finalmente concretizzata ...