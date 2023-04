Cagliari | è morto l’ex presidente Tonino Orrù | aveva 86 anni

(Di domenica 23 aprile 2023) Lutto nel mondo del calcio. Èall’età di 86delCalcio neglidella doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri, l’attuale tecnico, alla guida della squadra. Dopo averlo salvato dal rischio fallimento, riuscì a condurre ilprima dalla C alla B e poi dalla B alla A. Mantenne la squadra in serie A – suoi gli acquisti di Fonseca, Matteoli e Francescoli – sino alla cessione della società a Massimo Cellino nel 1992. “Ile tutta la sua famiglia mino accolto come uno di loro, siamo stati e siamo molto uniti. Il loro dolore è anche il mio – sono le parole di Ranieri – .Tanti ricordi affettuosi ci legano e ...

Si è spento nella notte a 85 anni l'ex presidente delTonino Orrù, patron della società sarda dal 1987 al 1991. Nato nel 1938, Orrù aveva rilevato ilCalcio nel 1986 insieme ad altri quattro imprenditori (Gianni Simonetti, Carlo Cogliolo, Vinicio Sarritzu e Ubaldo Caria), con la figura di spicco di Gigi Riva nominato come presidente.Lutto nel mondo del calcio. È, a 86 anni, Tonino Orrù, ex presidente del(dal 1987 al 1992) tra gli artefici della rinascita dell club sardo. Con Ranieri in panchina seppe realizzare il doppio salto dalla C alla A e ...all'età di ottantasei anni Tonino Orrù, presidente delCalcio negli anni della doppia promozione dei rossoblù dalla C alla A con Claudio Ranieri, l'attuale tecnico, alla guida della ...

Cagliari, bimbo di due anni muore al Microcitemico: Siliqua piange Daniel Muscas Casteddu Online

Cagliari e il Cagliari gli devono la rinascita calcistica. Tonino Orrù è morto ieri all’età di 86 anni. Sofferente da tempo per i postumi di una brutta malattia, Orrù era il presidente del Cagliari ch ...È morto Tonino Orrù, storico presidente del Cagliari dal 1987 al 1992. Il presidente galantuomo, che ha salvato il Cagliari dal rischio fallimento, ha condotto nell'Isola Claudio Ranieri e ha guidato ...