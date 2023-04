Un 59enne escursionista, residente a Massa Carrara, è morto all'ospedale in seguito ad una caduta in untra il monte Gendarme - sul versante ligure - toscano - e il monte La Nuda a Cerreto Laghi (Ventasso), nell'Appennino Reggiano. L'uomo, in compagnia di alcuni amici, stava affrontando una ...... residente a Medicina, era in sella alla sua bici sui colli bolognesi in località Sabbiuno quando, per cause ancora da accertare, è scivolato per una quarantina di metri in un. A dare l'...BOLOGNA - Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino sono intervenuti ieri introno alle 19 a Bologna, nelle zone intorno a San Luca, per soccorrere un ciclista di circa 50 anni caduto in unprofondo circa 40 metri. In coordinamento con il 118 hanno provveduto a calare una barella e, con l'ausilio di tecniche di derivazione speleo alpino fluviali, sono riusciti a recuperare l'uomo. ...

Cade in un dirupo in Appennino, muore escursionista 59enne Euronews Italiano

Un 59enne escursionista, residente a Massa Carrara, è morto all'ospedale in seguito ad una caduta in un dirupo tra il monte Gendarme - sul versante ligure-toscano - e il monte La Nuda a Cerreto Laghi ...BOLOGNA - Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 19 circa a Bologna, nelle zone intorno a San Luca, per un ciclista 50enne caduto in un dirupo profondo circa 40 metri. Le squadre de ...