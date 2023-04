Bundesliga | giornata 29 | sorpasso Dortmund in vetta

(Di domenica 23 aprile 2023) Cambia la leadership del campionato a cinque turni dalla fine: nella29 diil Bayern Monaco perde sul campo del Mainz e subisce ildel Borussia, che rifila un sonoro poker all’Eintracht. Friburgo al quarto posto superando il Lipsia sconfitto dal Bayer Leverkusen, dilagano in trasferta Wolfsburg e Werder Brema.29: Mainz-Bayern 3-1,-Eintracht 4-0, Leverkusen-Lipsia 2-0 Bella vittoria in rimonta del Mainz, che supera 3-1 il Bayern Monaco e resta agganciato al treno per la zona Europa. Decimo risultato utile consecutivo per i biancorossi, mentre i bavaresi si fermano dopo tre risultati positivi e scivolano al secondo posto. Vantaggio della squadra di Tuchel al 29’ con Mané che colpisce di testa a porta ...

L' Union Berlino torna alla vittoria, e lo fa sul campo del Monchengladbach nella 29esima giornata della Bundesliga 2022/2023 . La squadra di Fischer si è imposta di misura grazie al gol di Becker al 60 , conquistando tre punti che gli consentono di salire a quota 55 in terza posizione ...
LEVERKUSEN (GERMANIA) - Nella 29ª giornata la prossima rivale della Roma in semifinale di Europa League vince vince dopo una prova convincente contro il Lipsia. Il Bayer Leverkusen si impone per 2 - 0 grazie ai gol di Hlozek e Amiri.

