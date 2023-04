Brighton | De Zerbi | “Ai rigori spesso vince chi non merita Sono fiero dei miei ragazzi”

(Di domenica 23 aprile 2023) Alla finale di FA Cup va al il Manchester United che sfiderà il City in un derby che varrà il titolo della coppa nazionale inglese. Roberto Deè andato ad un passo dalla vittoria utile per guadagnarsi la finale contro Guardiola, ma il suoha dovuto soccombere ai Red Devils ai. Deha commentato così alla BBC One. Le parole di De: “Questo è il calcio. Siamo delusi e molto tristi. Abbiamo giocato una grande partita. Avevamo molti infortunati e abbiamo sofferto questa situazione. È triste uscire, per noi e per i nostri tifosi. Di solito aichi non lo meriterebbe. Abbiamo commesso qualche errore nell’ultimo passaggio, madavvero contento della prestazione deigiocatori. Ora dobbiamo ...

Ildi Roberto Deesce sconfitto ai rigori dalla semifinale di Fa Cup contro il Manchester United. Dopo tempi regolamentari e supplementari conclusisi in parità sono serviti 13 rigori. La ...Dealla vigilia aveva detto che voleva vedere ildiventare grande: partite come questa, in una cornice come gli oltre 81mila di Wembley, sembrano sempre di più abituali per una squadra ...FINALE FA CUP Sono stati necessari calci di rigore (infiniti) per decretare la seconda finalista di Fa Cup : a Wembley, ildi Roberto Deaffrontava il Manchester United in una gara con tante parate ma conclusa 0 - 0 nei novanta minuti più supplementari. L'errore di March regala a Lindelof il rigore decisivo ...

Brighton, De Zerbi irritato: poca voce in capitolo sul mercato Calciomercato.com

Il Brighton di Roberto De Zerbi esce sconfitto ai rigori dalla semifinale di Fa Cup contro il Manchester United. Dopo tempi regolamentari e supplementari conclusisi in parità sono serviti 13 rigori. ( ...I Red Devislo raggiungono il City piegando 7-6 ai rigori la squadra di De Zerbi che vede, così, sfumare il sogno di approdare all'ultimo atto dopo 40 anni. Decisivo l'errore, nell'ultima serie, di Mar ...