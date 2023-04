Il Coritiba ha annunciato come nuovo allenatore Antonio Carlos Zago , ex difensore della Roma con cui vinse lo scudetto nel 2001. Ma l'annuncio del club ha scatenato una serie dida parte dei tifosi. Il motivo è il caso di razzismo in cui Zago rimase coinvolto nel 2006 , quando giocava nella Juventude di Caxias do Sul. In una partita contro il Gremio venne espulso per ...Motivo dell'ondata diverificatasi sui social, e anche con persone davanti alla sede della ... Inquesta è la seconda contestazione in pochi giorni di una tifoseria nei confronti del ...... come scrive Africanews , in Etiopia sembra essere da poco tornata la calma dopo violente...//www.nigrizia.it/notizia/cocaina - africa - rapporto - unodc -https://www.unodc.org/...

Brasile, proteste contro l'ex Roma Zago: "È un razzista!" Corriere dello Sport

