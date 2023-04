Boxe | Gervonta Davis vince a Las Vegas | Ryan Garcia ko al settimo round

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Era un match che poteva dare lo slancio alla carriera di uno e ridimensionare quella dell’altro. In realtà, nella notte di Las, se è vero che da un lato la vittoria per ko alconsacracome un pugile di vertice, dall’altro, 24enne californiano, ne esce sì sconfitto, ma con un salto d’immagine non indifferente per chi da anni è considerato da molti alla stregua di un atleta da social. Invece, King(il suo soprannome) in questo 2023, dopo essere guarito dallo stato di depressione che in passato lo ha allontanato dal ring, è apparso determinato, sicuro dei propri mezzi e intenzionato ad affrontare anche le difficoltà imposte dal contratto, come il catchweight a 136 libbre e la clausola di reidratazione ...