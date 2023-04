Boxe | Dragan Lepei nuovo campione italiano dei mediomassimi

(Di domenica 23 aprile 2023) Il fiorentinovince il titolodei pesi. Il 33enne ha conquistato la cintura vacante battendo ai punti con verdetto unanime (98-92, 97-93, 97-93) il romano Giovanni Carpenrtieri nell’incontro svoltosi sul ring del palazzetto Palaramini di via delle Olimpiadi a Empoli. Perè il secondo titolo tricolore: in passato è statod’Italia anche nei supermedi. SportFace.

Domani sera il grande pugilato torna protagonista in città dopo mezzo secolo. Carpentieri sfida Dragan per il tricolore nella categoria mediomassimi.