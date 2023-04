Bournemouth - West Ham 0 - 4 | l' incredibile gol di Fornals | il colpo dello scorpione

Al 72' diHam, Pablo Fornals si è reso protagonista di un gol spettacolare mandando la palla in rete con il famoso \''colpo ...FULHAM E LIVERPOOL VINCONO, LEICESTER OK IN ZONA SALVEZZA ED EVERTON PENULTIMO Nell'altra gara della domenica di Premier ilHam vince 4 - 0 in casa delsuperando gli avvesari e ...HAM 0 - 4 Bastano cinque minuti agli Hammers per indirizzare la sfida: sull'angolo di Creswell, Antonio viene lasciato colpevolmente solo e libero di staccare indisturbato, per ...

Bournemouth-West Ham (domenica 23 aprile 2023 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Clamorosa sconfitta esterna degli Spurs che cadono sul campo dei Magpies. Nell'altra gara il West Ham cala il poker in casa del Bournemouth ...Nei match della 32ª giornata i londinesi perdono per 6-1 a Newcastle, colpo degli Hammers che segnano quattro gol in trasferta ...