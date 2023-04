Borrell indica Di Maio come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico La Lega | «Scelta vergognosa»

(Di domenica 23 aprile 2023) La candidatura di Difu avviata dall’Alto rappresentante per la politica estera Ue dopo aver chiesto un’opinione all’allora premier Draghi: l’attuale governo italiano non si sarebbe opposto apertamente alla selezione

La ratifica di Di Maio inviato Ue non sarà lunedì L'indicazione da parte didà inizio alla fase di selezione, successiva a quella meramente tecnica, che ha visto Di Maio superare i candidati ...È Luigi Di Maio l'inviato speciale Ue per il Golfo Persico . La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una 'mera formalità', secondo gli addetti ai lavori. Di Maio a ...Tra le quattro parole sui cui basare la strategia Josep, insieme a "valori, sicurezza economica e Ucraina",Taiwan. "È fondamentale per l'Europa", spiega l'Alto rappresentante dell'Ue, ...

Borrell indica Di Maio come inviato speciale Ue per il Golfo Persico | Lega: "Scelta vergognosa" TGCOM

È Luigi Di Maio l'inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una «mera ...La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops. Fonti Lega: "Da Bruxelles scelta vergognosa" ...