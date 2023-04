Bonus Under 30 | chiedi subito il nuovo aiuto appena varato dal Governo

(Di domenica 23 aprile 2023) In arrivo con ildecreto lavoro unper i giovani30 in cerca di occupazione. Ecco come funziona e chi ne guadagna. Essere un30 in Italia in questo periodo non è semplice. Si deve fare i conti con il problema del mercato del lavoro stagnante e la mancanza di prospettive per il futuro. Con ildecreto lavoro ilintende tendere una mano diverso questa fetta della nostra società. Il decreto lavoro darà più possibilità agli30 – ANSA – ilovetrading.itNelle riunioni ministeriali si parla del prossimo Decreto Lavoro, che ildovrebbe presentare al Parlamento nei prossimi mesi. All’interno di questo decreto ci saranno diversi interventi dello Stato che hanno a che fare con il mercato ...

Lavoro, bonus under 30: chi assume giovani in Italia non paga il 60% dello stipendio Il Sole 24 ORE

Dal 2024, la nuova Garanzia per l'inclusione sostituirà il reddito di cittadinanza: bonus assunzione per datori di lavoro che assumono i beneficiari.