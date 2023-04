Bonus occhiali | a chi spetta

E' attiva la piattaforma per richiedere ilvista 2023 , ovvero il contributo per l'acquisto dida vista e di lenti a contatto correttive per i cittadini con Isee non superiore ai 10mila euro. Ecco come funziona. Ilvista ...Dal 5 maggio 2023, chi ha acquistato o acquistada vista o lenti a contatto, potrà chiedere ildal valore di 50 euro. Un benefico previsto con la legge di bilancio 2021 anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza pandemica da Covi - 19. Un ......superiore a 10 mila euro che abbiano acquistato dopo il primo 1 gennaio 2021 o acquisteranno entro il 31 dicembre 2023da vista o lenti a contatto correttive. Cos'è e quanto vale Il...

Bonus occhiali al via: quanto vale, a chi spetta e come (ed entro quando) fare domanda ilmessaggero.it

Bonus e aiuti per la famiglia. Ecco quali sono alcuni i principiali sostegni a disposizione dei nuclei italiani nel 2023.Il ministero della Salute ha reso noto che dal 20 aprile è attiva la piattaforma per richiedere il bonus vista, contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive ...