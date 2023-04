Bonus affitto | ecco come richiederlo Leggi con attenzione

Leggi su formatonews

(Di domenica 23 aprile 2023) IlAffitti è stato confermato dalla legge di Bilancio anche per il 2023. Andiamo a vedere. IlAffitti è un’agevolazione pensata per i giovanissimi, in età compresa tra i 20 e i 31 anni, che escono di casa e devono pagare necessariamente un. Ilè pensato per i giovani (formatonews.it) Si tratta di una detrazione pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, fino a un massimo di 2mila euro. Possono accedere alcoloro che hanno: un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro l’anno e un contratto di locazione per l’intera unità abitativa o per una parte di essa....