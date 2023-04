Marko Arnautovic pronto a tornare: ottime notizie in casa. Il rientro del centravanti austriaco è ad un passo Come scrive il Corriere dello Sport, ilè finalmente pronto a riabbacciare Marko Arnautovic, a un passo dal rientro in campo. Il centravanti austriaco, scrive il quotidiano, dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta nei ...Quel turnover massiccio che aveva tradito Pioli ariesce invece a Inzaghi che non poteva ... Correa 5,5 Si dà da fare, cerca la posizione, lotta ma incide poco (dal 69' Lautaro 7la Lu -...... ecco che entrerebbe in ballottaggio con Gaich, Orsolini dalla panchina Thiago Motta è ... In primis a centrocampoCoulibaly che ha scontato il turno di squalifica e che ovviamente si ...

Bologna, riecco Arnautovic: il rientro ormai a un passo Calcio News 24

L’Urania è reduce dal ko di Bologna e da quello dell’andata Rota: «Sfruttiamo l’entusiasmo dell’ultimo periodo» ...Alla luce del successo del Verona sul Bologna, con lo Spezia costretto a vincere per tenere l'Hellas a debita distanza, anche la Salernitana deve fare punti per non restare invischiata nella lotta per ...