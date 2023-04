(Di domenica 23 aprile 2023) Treviglio. Le due garedel Girone Giallo di Serie A2 erano cerchiate in rosso sul calendario: la Blunon aveva digerito il ko nei quarti di Coppa Italia e aveva fame di. L’ha trovata, sia all’andata che al ritorno. 85-79 il finale dell’ottava gara della fase a orologio, che proietta ancora in testa alla graduatoria la Gruppo Mascio. Marini, Giuri, Cerella, Lombardi e Marcius compongono il quintetto iniziale trevigliese, che impatta la partita nel migliore dei modi: la difesa alza subito l’intensità, Marcius fa la voce grossa sotto canestro e la schiacciata di Cerella in campo aperto vale il 9-0 che costringeal timeout. Archie sblocca il conto ospite e l’ingresso di Mussini dalla panchina rinfresca l’attacco emiliano con 6 punti in fila: Marks firma il -1 (17-16) a ...

Blu Basket, rivincita completa: successo contro Cento al PalaFaccetti BergamoNews.it

