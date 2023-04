Blitz delle unità d' élite oltre il Dnpro | l' Ucraina prova la controffensiva

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Le forze armate dell'potrebbero aver lanciato la, seppur con un impatto previsto minore rispetto a quanto ipotizzato settimane fa. Nelle ultime ore tuttavia ci sono sempre più segnali che confermerebbero il tentativo di Kiev di riprendersi i territori occupati dai russi. Non nel Donbass, ma nell'area centro meridionale del Paese e nello specifico la regione di Kherson, in parte già liberata nei mesi scorsi. La città è considerata centrale per tentare una eventuale - e per ora improbabile - riannessione della Crimea. Le truppe di Kiev, nel week-end, avrebbero attraversato il fiume Dnipro e raggiunto la costa orientale; si tratterebbe di alcuned'addestrate alle battaglie fluviali e dotate di gommoni militari con i quali districarsi in un'area complessa, costituita da paludi, ...