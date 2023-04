Bis di Evenepoel alla Liegi-Bastogne-Liegi 2023

(Di domenica 23 aprile 2023) La quarta ed ultima classica del Monumento non cambia padrone per il secondo anno consecutivo dato che registra il bis di Remco. Il corridore belga e campione del mondo ha preso la leadership della corsa negli ultimi 30 km seminando il vuoto e giungendo al traguardo con oltre un minuto di vantaggio su Pidcock e Buitrago. L’altro grande favorito per la vittoria finale, Tadey Pogacar, è stata costretto al ritiro a causa di una caduta. : LA CRONACA L’edizione numero 109 della grande classica belga viene bissata da Remcoche la vince da assoluto dominatore. Sono undici i corridori che si staccano dal gruppo: Simone Velasco, Frederik Fvernsnes, Johan Meens, Jason Osborne, Georg Zimmermann, Lars van den Berg, Ruben Apers, Alexandre Balmer, Hector Carretero, Mathis Le Berre e Paul Ourseline. Dopo 84 km, la corsa belga perde uno dei ...

Pogacar, caduta con frattura , grande favorito della vigilia assieme al campione del mondo Remco, è fuori dalla Liegi - Bastogne - Liegi. Infatti si è ritirato dopo essere caduto quando si ...Fenomeno Remco! Il campione del mondo di ciclismo su strada della Soudal Quick - Step trionfa nella Liegi - Bastogne - Liegi 2023 diventando il più giovane della storia a fare ilin questa classica ...Gli ultimi due a vincere la 'Doyenne' sono stati proprio loro, nel 2021 Pogacar e nel 2022. Se il marziano sloveno ha messo in saccoccia Giro delle Fiandre, Parigi - Nizza, Amstel ...a ...

LIEGI 2023. LA LEZIONE DI EVENEPOEL, SPLENDIDO BIS IRIDATO TUTTOBICIWEB.it

LEIGI - Il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, ha vinto per distacco l'edizione n. 109 della Liegi-Bastogne- Liegi, bissando il successo dell'anno scorso. Era dal ...Il campione del mondo Remco Evenepoel ha vinto la gara per il secondo anno consecutivo. Secondo Pidckock , terzo posto per il colombiano Buitrago, l’irlandese Healy quarto ...