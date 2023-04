(Di domenica 23 aprile 2023) Stava giocando nel giardino di casa quando improvvisamente un uomo lo ha afferrato tentando di trascinarlo via. "Mi ha preso, mi ha tirato per il braccio, mi stava portando verso la sua macchina ma io ...

"Mi ha preso, mi ha tirato per il braccio, mi stava portando verso la sua macchina ma io gli ho dato une lui se ne è andato", racconta undi otto anni che a Fiumicino, centro sul ......dall'auto è arrivato sin dentro il giardino della proprietà privata ed ha poi afferrato il... Dopo avergli sferrato unè infatti riuscito a divincolarsi ed è scappato con il cuore in gola ...... ilha trovato il coraggio e la forza di reagire. " All'improvviso mi sono sentito afferrate e trascinare via, poi sono riuscito a scappare dandogli un", ha raccontato agli agenti ...

Bimbo dà un calcio all'aggressore e sfugge a rapimento Agenzia ANSA

