Bimbi abbandonati alla nascita Perché una mamma lascia suo figlio

(Di domenica 23 aprile 2023) Si chiamano “madri segrete”. Sono le donne e madri che arrivano dalle pieghe di una società profonda, emarginata, sommersa, dove le vecchie povertà si fondano con gli emergenti bisogni e le nuove povertà. Il loro volto è clandestino, immigrate, senza patria, ma anche italiane e talvolta giovanissime, a volte poco più che ragazzine. Sono donne, sono giovanissime ma anche adolescenti cresciute in fretta, magari violate. Sono sole e spaventate. Sono genitrici, partoriscono e non riconoscono il loro bambino e lono in ospedale, affidato alle mani di medici ed infermieri. La cronaca di queste ultime settimane ci ha raccontato del piccolo Enea,to nella “culla della vita” della clinica Mangiagalli – che ha sostituito quella che un tempo era la ruota degli esposti-to dmadre ad una settimana dal parto, ...

Chiarito tutto i carabinieri hanno accompagnato la signora con i duepiù piccoli in casa. Al caldo, uno nella tutina blu con l'orsacchiotto bianco, l'altro in quella grigio - azzurra. Gli altri ...sul marciapiede al freddo, di notte, dal proprio padre. È successo domenica sera a ... Subito dopo l'abbandono dei minori è stato il padre dell'uomo a avvisare la nuora e madre deicon ...I 4sono stati affidati alla madre e il marito è stato denunciato per abbandono di minori. ... a seguito di disaccordi tra i genitori, erano statidal padre all'esterno dell'...

Bimbi abbandonati in mezzo alla strada dal papà: accertamenti ... Fanpage.it

Il progetto “Ninna ho“ creato nel 2008 con KPMG Italia collega sette culle salvavita e informa sul parto in anonimato "La maternità è un luogo sicuro in cui non sarete giudicate".“A circa un anno dalla consegna dei lavori di ristrutturazione, dopo aver speso quasi 100.000 euro di trasferimenti statali, spacciati dal Sindaco di ...