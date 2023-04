(Di domenica 23 aprile 2023) Nonlala donna di 33 anni che a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 annni nel pomeriggio di ieri. Lo si apprende dai Carabinieri. ...

Non aveva la patente la donna di 33 anni che a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 annni nel pomeriggio di ieri. Lo si apprende dai Carabinieri. ...Una tragedia nella tragedia: la mamma di Aurora, ladi sette anni mortada un'auto ieri pomeriggio, non aveva la patente e non sapeva guidare . E' il terribile retroscena dell'incidente avvenuto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove ...La madre di Aurora, la bambina di sette anni morta dopo essere statadall'auto della mamma ... Una corsa breve, ma l'impatto è stato devastante al punto che laè morta sul colpo. La ...

Bimba travolta da auto, la madre non aveva la patente Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Non aveva la patente la donna di 33 anni che a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 annni nel pomeriggio di ieri. Lo si appr ...Napoli, 23 aprile 2023 – Non ha la patente la mamma che a Napoli ha investito e ucciso la figlioletta di 7 anni. Una tragedia nella tragedia. La madre di Aurora, travolta da un’auto ieri pomeriggio, n ...