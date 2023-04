Biagio Antonacci | a maggio riparte Palco centrale | poi via al tour Estate 2023

(Di domenica 23 aprile 2023) MILANO – Dopo la ripresa, il prossimo 4, delche porterànuovamente nei principali palazzetti italiani, il cantautore milanese ha annunciato le prime date del suo, che sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, in alcune delle più belle location estive italiane, i brani che hanno segnato la carriera di. Ad accompagnarlo sulci sarà una band di 8 elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro. I biglietti ...

Se dovessi scegliere un compagno di viaggio chiamerei, ndr). Anche Gianna Nannini è una sportiva pazzesca. Eros invece no , lui vuole stare comodo e mangiare italiano". Il titolo ...Compagni di viaggio Mi piace stare da solo, ma vedrei bene come compagno di viaggioè uno che si allena, Eros Ramazzotti, no perché lui vuole mangiare nei luoghi fichi. Una sera a ...Chi porterebbe con sé in un'eventuale terza stagione di 'Non voglio cambiare pianeta' 'Forse: si allena e ha un fisico da far invidia. Anche Gianna Nannini è allenata: fa pilates. ...

Biagio Antonacci e Madame super ospiti di 11Lune LA NAZIONE

MILANO – Dopo la ripresa, il prossimo 4 maggio, del Palco centrale tour che porterà Biagio Antonacci nuovamente nei principali palazzetti italiani, il ...Avete mai visto il nipote di Gianni Morandi Il giovane ha soli 20 anni ed è il figlio di un altro celebre cantante: Biagio Antonacci.