Matteo, reduce dall 'infortunio ai muscoli addominali che lo ha messo ko per il Master di Montecarlo e di Madrid , ha rilasciato un'intervista esclusiva a Style Magazine, parlando del suo ...... e nel farlo difende il suo collega Matteo, recentemente bersaglio di attacchi per il ... inoltre, nel confermare che di solito non segue il tennis (pronunciata a Merida, dopo la ...È diventata meme sui social una mia: "I don't follow tennis", non mi occupo di tennis. Nel ... E cosa pensa del suo collega Matteo, travolto dagli haters per la relazione con Melissa ...

Berrettini e la frase su Sinner: "Non si può essere amici di tutti" Corriere dello Sport

Le parole del tennista azzurro: "Con Musetti il rapporto è ottimo. Sonego Ci conosciamo sin da ragazzini e siamo molto legati" ...Lo scorso martedì, Vincenzo Santopadre non aveva lasciato grandi speranze riguardo a un rapido rientro di Matteo Berrettini nel circuito dopo l’infortunio – l’ennesimo – agli addominali patito a Monte ...