Berlusconi ricoverato | altra notte tranquilla e visite ancora limitate

(Di domenica 23 aprile 2023) È stata "" anche la scorsa, la diciannovesima di ricovero al San Raffaele di Milano, per Silvio. Emerge da fonti ospedaliere, secondo cui non ci sono aggiornamenti particolari sulle condizioni di salute dell'ex premier,nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale milanese, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia intensiva.

approfondimento, il fratello Paolo: "Siamo molto positivi" FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, papà Marta Fascina in visita ...Dal giorno in cui è stato, mercoledì 5 aprile, in ospedale si alternano parenti e amici. ... Il messaggio di Salvini a Silviodopo il ricovero . La profezia di Vittorio Sgarbi su ...'Il quadro clinico del Presidenteappare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo'. Il Cavaliere ècon una ...

Silvio Berlusconi ricoverato, il bollettino: “Quadro clinico di lento ma progressivo… Il Fatto Quotidiano

È trascorsa "tranquilla" per Silvio Berlusconi anche la scorsa notte, la diciannovesima di ricovero al San Raffaele di Milano. A quanto riferisco fonti ospedaliere, non ci sono aggiornamenti sulle con ...Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì 5 aprile: quali sono le ultime notizie ...