(Di domenica 23 aprile 2023) Lei non ha bisogno del partito unico per prevalere nel governo, lui ne ebbe bisogno e fallì. Lui era molto potente, ma ha avuto contro una forte opposizione di partiti, sindacati, giornalisti, magistrati, nonché una maggioranza che lo frenava, lei è meno potente ma non ha praticamente nessuno che la contrasti

Pd, l'esultanza di Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie le foto Fotogallery -, il ...Floridia presidente della Commissione di Vigilanza Rai Le foto Fotogallery - Giorgiaalla ...Non ho pregiudizi, misuro le parole e i comportamenti e torno a ripetere: Giorgiaha un ... è appena il caso di ricordare le posizioni di Salvini o le sparate di, a cui faccio un ...Nonostante il ricovero e l'assenza del suo il leader,Silvio, Forza Italia continua ad aumentare i suoi consensi. La media dei sondaggi relativa alla ...comunque resta sempre Giorgia, ...

Berlusconi e Meloni allo specchio, per dire che stavamo meglio quando stavamo peggio L'HuffPost

Lei non ha bisogno del partito unico per prevalere nel governo, lui ne ebbe bisogno e fallì. Lui era molto potente, ma ha avuto contro una forte opposizione ...La nomina ieri in Consiglio dei Ministri. Il professor Brunetta nella XVI legislatura è stato ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel governo Berlusconi IV (2008-2011), ruolo che ...