(Di domenica 23 aprile 2023) L’ex calciatore dell’e ora opinionista di Sky Sport Giuseppeha parlato della prestazione di Romelucon l’Empoli, aggiungendo qualcosa sul finale di stagione nerazzurro. PRESTAZIONE – Giuseppericorda esempi del suo passato e cita: «Io ero in Nazionale e con l’con Bianchi e Ferri, loro hanno avuto infortuni muscolari che gli hanno condizionato la carriera. Quando ho sentito l’vista diho capito la situazione, non vederlo più andare in profondità, accelerare.ha fatto cose buone, sul primo gol nello stretto dove sappiamo che non ha qualità trova una bellissima conclusione. Sul secondo punta l’uomo e calcia molto, poi fa un assist per Lautaro. ...

Bergomi: «Oggi Lukaku bene, Inter ha bisogno degli attaccanti» Inter-News.it

Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport parlando delle italiane in Europa. Queste le sue parole: “Un triplete italiano in Europa è possibile. In ...Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato del cammino delle compagini italiane in giro per l'Europa.