Benvenuti al triste carnevale della disunità nazionale Il corsivo di Cangini

(Di domenica 23 aprile 2023) Alla vigilia di un 25 aprile che verrà presumibilmente ricordato come il più conflittuale e divisivostoria repubblicana, non giova affatto, ma è necessario, constatare la strumentalità politica e la debolezza storiografica delle posizioni in campo. Cominciamo dalla Destra. Per diversi esponenti di Fratelli d’Italia sembra che il tempo si sia fermato a trent’anni fa. A primanascita di Alleanza, a prima dei governi di coalizione guidati da Silvio Berlusconi. Si pongono nel dibattito pubblico con la posturaminoranza maledetta come se fossero ancora collocati giocoforza fuori dall’arco costituzionale e non avessero invece alle spalle decenni di governo, regionale e locale. Ripudiano la retorica repubblicana antifascista come se nel 1995, a Fiuggi, sotto la ...