Benitez difende Allegri | «Voi giornalisti fate domande difficili | non è semplice rispondere»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) Nello studio di Dazn Rafa, che tra le altre cose ha allenato il Napoli all’inizio della sua grande avventura di internazionalizzazione che si sta per concludere con la probabile vittoria dello scudetto, ha commentato l’intervista del tecnico della Juve Massimilianoche ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro gli azzurri di Spalletti «È molto difficilealledeia fine gara. Lui ha fatto una grande lavoro con la squadra, però perdere la partita alla fine e doveralle vostreche sononon èperché bisogna essere tranquilli e sereni. Lui ha detto che non si può spiegare tutto. Fareè il vostro lavoro, ma per noi non è ...