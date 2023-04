Benedetta Rossi rivoluziona i condimenti dei finocchi | ecco 4 ricette per insalate super fresche!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 23 aprile 2023)dellea base dio:come preparare dei contorni perfetti per la primavera Sicuramente leggere questa ricetta di domenica ad ora di pranzo che riguarda un alimento così light e di certo inaspettato. C’è chi infatti ricerca segreti per il ragù, per la carbonara o per la frittura, in quanto la domenica tutto è concesso. Noi abbiamo deciso di riportarvi questa ricetta di, anzi queste quattrodell’esperta food blogger in quanto non dobbiamo dimenticarci che dopo un’abbondante primo e magari anche un ricco secondo, è giusto sciacquarsi la bocca con un contorno che non debba per forza essere patate fritte o al forno. Secondo il nostro punto ...