Commenta per primo IlMadrid potrebbe rinnovare il contratto a Toni Kroos , motivo per cui Florentino Perez starebbe ...blancos a evitare di spendere circa 80 milioni di euro per Jude. ...Brahim Diaz la carta per: ilMadrid lo riporta a casaStando a quanto riportato su 'Cadena SER', ilMadrid starebbe pensando di approfittare dell'interesse del Borussia Dortmund ......ha chiesto 150 milioni di euro per Jude, scoraggiando così il Liverpool, che si è ritirato dalla trattativa per l'inglese. Secondo quanto riportato da Cadena SER , neanche ilMadrid ...

Bellingham, Real Madrid in pole. Occhio a due club di Premier Calciomercato.com

Non è solo la semifinale di Champions, Real Madrid-Manchester City è anche uno scontro di mercato per assicurarsi uno dei centrocampisti più ricercati d'Europa: Jude Bellingham del Borussia Dortmund.