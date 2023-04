(Di domenica 23 aprile 2023) Ha compiuto 16 anni appena un mese fa e oggi i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno sorpreso in un locale a nascondere droga . E’ accaduto in Via Rossi, nel lotto «P» di Scampia....

I militari lo hanno osservato a lungo e quando il giovane è entrato in un piccolo ambiente ricavato in uno dei palazzoni del rione, portavasé una busta bianca. Non era vuota e i carabinieri lo ......per Enrico Mentana che aveva pensato di fare un colpaccio sugli ascolti e invece si èuna ...un eufemismo da fascia protetta, una enorme deiezione organica. L'ha pestata nonostante la sua ...sé aveva mille euro e un mazzo di chiavi. In casa, poi, sono state trovate delle busteun indirizzo di Milano e 14 grammi di hashish. Una perquisizione nel secondo appartamento, in zona ...

Beccato con una busta: dentro c'erano oltre 200 dosi di coca ed eroina. Arrestato un 16enne Gazzetta del Sud

Tra i 60 e i 70 mila euro lordi annui, senza contare gli incarichi aggiuntivi, le reggenze, le presidenze di commissione all’Esame di Stato di cui alcuni fanno man bassa: questo è lo stipendio medio d ...«Avevo appena litigato con tutta la commissione all’esame di maturità classica. Ancora furiosa, ho tolto i libri dallo zaino, mi sono truccata con un orrendo mascara blu e ho preso il treno per Milano ...