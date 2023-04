Beautiful Anticipazioni e Trame Americane | Taylor si prende la sua rivincita su Sheila La sua vendetta sarà tremenda!

(Di domenica 23 aprile 2023) Ledici rivelano cheavrà modo di vendicarsi di. La Hayes, accompagnata da Bill, farà visita alla Carter in prigione e le dirà come intende fargliela pagare. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è incinta! L'attrice Jacqueline MacInnes Wood aspetta il suo quarto figlio.. e nella Soap ComingSoon.it

