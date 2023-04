Bayer Leverkusen | Xabi Alonso | «Roma? Dobbiamo giocare con tutta la nostra energia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023), allenatore del, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della prossima doppia sfida di Europa League contro la, allenatore del, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della prossima doppia sfida di Europa League contro la. PAROLE – «La Bundesliga ha esattamente la stessa priorità dell’Europa League per noi. Abbiamo ancora una possibilità di entrare in Coppa dei Campioni. Vogliamo approfittarne! Siamo stati in grado di competere in entrambe le competizioni fino ad oggi. Vogliamo andare avanti sia in lega che in Europa.conla...