Bayer Leverkusen | sirene dalla Premier per Xabi Alonso

(Di domenica 23 aprile 2023), attuale allenatore del, è sul taccuino della dirigenza del West Ham come prossimo tecnico nel caso in cui...

Xabi Alonso , tecnico del, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco dopo la vittoria contro il Lipsia. Lo spagnolo si è soffermato anche sulle possibilità della sua squadra di vincere l'Europa League ...(GERMANIA) - Nella 29ª giornata la prossima rivale della Roma in semifinale di Europa League vince vince dopo una prova convincente contro il Lipsia. Ilsi impone per 2 - 0 grazie ai gol di Hlozek e Amiri. Nello scontro diretto per il quintoposto che vale la qualificazione alla prossima Europa League, i padroni di casa si portano ...Una dimostrazione di forza. Il, prossimo avversario europeo della Roma (semifinale Europa League), batte 2 - 0 il Lipsia e resta in corsa per un posto nella prossima fase a gironi della Champions League. La squadra ...

Bayer Leverkusen, Wirtz e Tapsoba out per infortunio contro il Lipsia ForzaRoma.info

Il club tedesco ha raggiunto il tredicesimo risultato utile consecutivo, battendo il Lipsia: "Mi piace l'energia che si è creata con il pubblico", ha detto il tecnico ...I capitolini vincono 1-0 in casa del Mönchengladbach, poker di Grifo e compagni allo Schalke. Il Bayer avvisa la Roma: 2-0 al Lipsia ...