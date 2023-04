Basket | Serie A1 2022 2023 | quarta vittoria consecutiva per l’Olimpia | Treviso sconfitto 92-78

Gli highlights di Napoli - Tortona , match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano didiA 2022/2023 , in cui i padroni di casa battuto la formazione ospite mediante il netto e perentorio punteggio di 82 - 69. Un successo fondamentale per gli azzurri, che ora possono ...Vittoria importante in ottica playoff per Pesaro , che batte 94 - 83 Trieste nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano didiA 2022/2023 . I friulani, dunque, restano invischiati nella lotta salvezza con Napoli , che invece coglie un prezioso successo per 82 - 69 contro Tortona terza in classifica. Lo ...NAPOLI - Ko esterno inA1 per Bertram Derthona , sconfitta 82 - 69 da GeVi Napoli . Dopo aver condotto i primi 15 ... La cronaca della partita tratta dal sito di DerthonaPrimo quarto ad ...

Gli highlights della sfida tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Pallacanestro Trieste, partita valida per il 28° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.Il risultato in diretta live di Brindisi-Trento, sfida valida come ventottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...