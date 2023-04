Barbara Capovani | psichiatra aggredita | l' ex paziente fermato era già stato arrestato Lui diceva | «Sono uno sciamano» La donna è in fin di vita

Si definiva uno sciamano e in passato era stato un paziente della dottoressa, l'uomo di 35 anni fermato per l'aggressione della psichiatra , responsabile del 'Sdpc - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura' dell'ospedale Santa Chiara, che ora lotta per la ...Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra, la psichiatra aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Si tratta di un italiano di ...Si presentava così Gianluca Paul Seung, il 35enne arrestato dalla polizia di Pisa questa notte, 23 aprile, per l'aggressione alla psichiatra. Residente nel viareggino, era stato un ...

Psichiatra aggredita a Pisa, fermato un uomo Agenzia ANSA

Intanto la dottoressa Barbara Capovani combatte tra la vita e la morte: ha subito un intervento chirurgico ma resta in gravissime condizioni essendo stata colpita più volte con un oggetto appuntito al ...Gianluca Paul Seung è il 35enne arrestato dalla polizia di Pisa questa notte, 23 aprile, per l’aggressione alla psichiatra Barbara Capovani. La dottoressa è stata operata e versa in condizioni graviss ...