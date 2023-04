Barbara Capovani | psichiatra aggredita fuori dall' ospedale di Pisa | fermato un' ex paziente La donna è in fin di vita

Un uomo di 35 anni di Torre del Lago, Gianluca Paul Seung, è stato fermato alle 4 di stanotte dalla polizia di Pisa per il tentato omicidio premeditato della dottoressa. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Pisa, dopo le indagini della Squadra Mobile. I dettagli verranno forniti in una conferenza stampa alle 11.15 in questura. La dottoressa - ...Come sta la dottoressa Intanto permangono gravissime le condizioni della dottoressa, 55 anni, che lotta ancora fra la vita e la morte nel reparto di Neurochirurgia. 'Le condizioni ...PISA, 23 APR Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra, la dottoressa aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Il fermo è stato eseguito ...

Pisa, psichiatra aggredita, fermato un uomo di 35 anni: è un suo ex paziente Corriere Fiorentino

L’aggressore vestito di nero ha aspettato la 55enne Barbara Capovani all’uscita del reparto di salute mentale dell'ospedale Santa Chiara di Pisa: è un uomo… Leggi ...Si definiva uno sciamano e in passato era stato un paziente della dottoressa Barbara Capovani, l'uomo di 35 anni fermato per l'aggressione della psichiatra, responsabile ...