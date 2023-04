Barbara Capovani | psichiatra aggredita fuori dall' ospedale di Pisa | fermato un 35enne La donna è in fin di vita

Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra, la dottoressa aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Il fermo è stato eseguito ...Psichiatra aggredita, fermato un 35enne italiano per il tentato omicidio della dottoressa. La polizia di Stato di Pisa , alle 4 di questa notte, ha eseguito un fermo disposto dalla Procura pisana seguito di serrate indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura nei ...... ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato della dottoressa. La psichiatra 55enne è stata aggredita venerdì pomeriggio all'uscita dall'ospedale Santa Chiara di ...

Psichiatra aggredita, fermato un 35enne. Barbara Capovani è in fin di vita LA NAZIONE

A Pisa un 35enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio premeditato della psichiatra Barbara Capovani. L'uomo, italiano, è stato fermato alle 4 di notte dalla polizia. La donna, di 55 an ...Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra Barbara Capovani, la dottoressa aggredita venerdì pome ...