Barbara Capovani | psichiatra aggredita | chi è l' ex paziente che l' ha ridotta in fin di vita Scriveva su Fb | ' Sono uno sciamano'

(Di domenica 23 aprile 2023) Si definiva unoe in passato era stato undella dottoressa, l'uomo di 35 anni fermato per l'aggressione della, responsabile del 'Sdpc - Servizio ...

L'uomo fermato dalla squadra mobile di Pisa per aver ridotto in fin di vita la dottoressa, 55 anni, è un suo ex paziente psichiatrico. Si chiama Gianluca Paul Seung , ha 35 anni e vive a Torre del Lago (Lucca). Era stato in cura al "Sdpc - Servizio Psichiatrico di ...Si definiva uno sciamano e in passato era stato un paziente della dottoressa, l'uomo di 35 anni fermato per l'aggressione della psichiatra , responsabile del 'Sdpc - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura' dell'ospedale Santa Chiara, che ora lotta per la ...Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra, la psichiatra aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Si tratta di un italiano di ...

Psichiatra aggredita, fermato un 35enne. Barbara Capovani è in fin di vita LA NAZIONE

Intanto la dottoressa Barbara Capovani combatte tra la vita e la morte: ha subito un intervento chirurgico ma resta in gravissime condizioni essendo stata colpita più volte con un oggetto appuntito al ...Gianluca Paul Seung è il 35enne arrestato dalla polizia di Pisa questa notte, 23 aprile, per l’aggressione alla psichiatra Barbara Capovani. La dottoressa è stata operata e versa in condizioni graviss ...