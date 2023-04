Barbara Capovani | psichiatra aggredita a Pisa | avviato l' iter per la morte cerebrale Fermato un ex paziente

AGI - È iniziata questo pomeriggio la procedura di accertamento di morte cerebrale sulla psichiatra di Pisa,, aggredita due giorni fa e ridotta in fin di vita presumibilmente da un ex paziente di 35 anni fermato questa notte e ora nel Carcere Don Bosco di Pisa. 'Oggi pomeriggio, intorno alle ...È iniziato l'iter di accertamento della morte cerebrale per, la psichiatra dell'ospedale Santa Chiara di Pisa violentemente aggredita all'uscita della struttura e ricoverata da ieri in gravissime condizioni. È quanto si apprende da un ...È stato disposto l'accertamento della morte cerebrale della dottoressa, la psichiatra 55enne aggredita venerdì pomeriggio all'uscita dall' ospedale Santa Chiara di Pisa da un ex paziente psichiatrico, Gianluca Paul Seung, che è stato arrestato la scorsa ...

Psichiatra aggredita, al via la procedura per morte cerebrale di Barbara Capovani LA NAZIONE

Riccardo Zucconi, segretario della presidenza della Camera dei Deputati: Sono profondamente addolorato e sbigottito per quanto accaduto alla dottoressa Barbara Capovani, una psichiatra di alto profilo ...E’ iniziata la procedura di accertamento della morte cerebrale per la psichiatra Barbara Capovani al termine del quale si procederà alla donazione degli organi. Lo rende noto un bollettino medico cong ...