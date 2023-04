Barbara Capovani | la psichiatra aggredita fuori dall' ospedale | fermato un ex paziente

Un uomo italiano di 35 anni è stato fermato alle 4 di questa notte - domenica 23 aprile - per il tentato omicidio di a, la psichiatra dell'ospedale Santa Chiara di Pisa violentemente aggredita e ricoverata in gravi condizioni dopo esser stata operata. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Pisa, ...Psichiatra aggredita, fermato un 35enne italiano per il tentato omicidio della dottoressa. La polizia di Stato di Pisa , alle 4 di questa notte, ha eseguito un fermo disposto dalla Procura pisana seguito di serrate indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura nei ...Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra, la psichiatra aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Il fermo è stato eseguito ...

Psichiatra aggredita, fermato un 35enne. Barbara Capovani è in fin di vita

