Barbara Capovani | avviato l' iter di morte cerebrale L' ex paziente fermato aveva premeditato l' agguato | «Nutriva rancori verso lei»

Un uomo di 35 anni, iianluca Paul Seung, italiano, è in stato di fermo dalla notte scorsa con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra, aggredita venerdì davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita. Gianluca Paul Seung era stato collocato in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e ...Roma - È stata presa a sprangate in testa da un uomo che la attendeva all'uscita dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. La vittima è, una psichiatra responsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc del nosocomio. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Cisanello, dove è ...Nel 2019 era stato in cura presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Pisa, di cuiè responsabile. Poi non c'erano stati più contatti fra loro. Ma tanto è bastato. Un'...

Psichiatra aggredita a Pisa, fermato un suo ex paziente Agenzia ANSA

È cominciata la procedura di accertamento della morte cerebrale per la psichiatra Barbara Capovani, aggredita venerdì davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Dopo si procederà alla donazione degli ...Pisa, 23 aprile 2023 – Si affievoliscono le speranze per la psichiatra aggredita a Pisa. Il nuovo bollettino medico congiunto dell’Ospedale pisano e dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest riferisce che s ...