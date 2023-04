Banconote in euro | occhio al dettaglio | se ne hai una così vale una fortuna

(Di domenica 23 aprile 2023) Se fino ad oggi eravate convinti che l’unico modo per guadagnare una bella somma nel il mercato della numismatica era quello di essere in possesso di qualche pezzo raro e particolare di lire o di, beh vi sbagliavate! Esistono alcuni tipi diinche sono molto ricercate dai collezionisti, e possonore tantissimo. Vi starete chiedendo se mai ve ne fosse passata qualcuna sotto il naso? Scopriamo all’interno dell’articolo quali sono questi tagli di interesse Fra tutti i tipi dipiù ricercati dai collezionisti di numismatica, lerare sono forse quelle che più facilmente si riescono a distinguere. Il sito del Circolo Culturale Filatelico-Numismatico ‘Aletrium Collection dispensa le informazioni per distinguere queste. ...

Si fruga in tasca, stanco, confuso, allampanato. Poi estrae soltanto un paio dipenosamente appallottolate e qualche monetina tintinnante. In totale fanno 28. Non esattamente un capitale. Di certo non abbastanza per persuadere la polizia areoportuale francese. ...E altri 9.500indi piccolo e medio taglio. Il 54enne è stato arrestato e portato a San Vittore.... 170 di hashish, sostanza da taglio, un bilancino, una macchina incapsulatrice e circa 62.000indi vario taglio nascoste sopra un armadio. .

Banconote da 500 euro non più in circolazione, cosa succede Facciamo chiarezza Quotidiano di Sicilia

Tentativo di truffa a Monza, in strada: un uomo a cercato di acquistare un Datejust Acciaio Oro con banconote "dichiaratamente" false.Un francese dovrà stare lontano da Monza per i prossimi due anni. Stava cercando di mettere in atto un cosiddetto “rip deal” ...